Siamo abituati a vederla con occhiali e mascherina (che usa da molto prima che fosse una protezione obbligatoria in tempi di Pandemia), ma Myss Keta in questi giorni è stata paparazzata a volto scoperto. La rapper milanese è impegnata con le registrazioni di Celebrity Hunted 2 di Amazon Prime e i fotografi di Vero l’hanno beccata in un momento di pausa dalle riprese.

Questa potrebbe non essere la prima volta che Monica (Tommaso Zorzi ha svelato il suo vero nome al GF Vip) si mostra in pubblico senza il suo iconico accessorio, perché nel 2019 un fan ha pubblicato uno scatto rubato in metropolitana in cui si vede una ragazza bionda, che in effetti potrebbe sembrare la stessa delle immagini del settimanale Vero.



Myss Keta spiega perché indossa la mascherina.

“Il motivo di questa mia scelta? L’anonimato rende liberi, datemi una maschera e vi dirò la verità, è vero. I pagliacci, i giullari di corte… Erano gli unici che potevano dire la verità, erano gli unici a cui era permesso. Erano gli unici a cui veniva dato voce per le critiche. Io credo che la maschera di Myss Keta sia in parte legata a questa possibilità. Diciamo che il viso coperto è per dare voce a tante persone, dare voce a dei pensieri che appartengono a tante persone. Ognuno, secondo me, con una maschera e degli occhiali può diventare Myss Keta”.

