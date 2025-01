MYSS KETA: oggi esce “IL CIELO NON HA LIMITI”

M¥SS KETA presenta il suo nuovo album “.”, un lavoro che rappresenta un’evoluzione della sua carriera e riflette sulle ingiustizie e le complessità della vita moderna. Con questo disco, l’artista milanese fonde elementi di fidget house, synthpop, electroclash e dance, creando un’esperienza sonora che invita alla riflessione. La musica diventa un mezzo per esplorare il caos della quotidianità e l’entropia che caratterizza il presente.

Il titolo dell’album, un semplice punto, è simbolo di conclusione e rinascita, rappresentando la forza e la chiarezza dell’intento artistico. M¥SS KETA ha scelto di mantenere la sua musica essenziale e autentica, evitando temi già trattati in passato e puntando su emozioni più viscerali. L’album è descritto come un viaggio nel suo io più profondo, esprimendo le difficoltà del mondo contemporaneo.

In conferenza stampa, M¥SS KETA ha discusso delle scelte musicali e dei temi trattati, evidenziando l’importanza della collaborazione con Vera Gemma nel brano “Vendetta”. Le sonorità del disco sono caratterizzate da una miscela di elettronica e influenze rock, evidenziando un’essenza genuina priva di compromessi.

L’aspetto visivo è fondamentale per M¥SS KETA, che ha voluto creare un’identità visiva forte per l’album, con video che riflettono i contrasti dei temi abordati. I colori scelti, come il rosso e il nero, simboleggiano passione e oscurità, e rappresentano bene l’intensità del disco.

Il progetto musicale è il risultato di un’intensa ricerca, combinando stili diversi e suoni innovativi. La tracklist include nove canzoni e diverse collaborazioni, ognuna esplorando argomenti unici e personale. Il disco invita ad un’esperienza di ascolto profonda, riflettendo su identità, alienazione e la decadenza della società contemporanea.

Inoltre, M¥SS KETA ha svelato che nel 2025 partirà per un tour internazionale, toccando città come Parigi, Amsterdam, Londra e Berlino, offrendo così l’opportunità di vivere dal vivo l’intensità della sua musica e della sua visione artistica. L’album “.” diventa così una fiaba moderna, un invito a esplorare la realtà emotiva del nostro tempo.