Myss Keta fa chiarezza sul suo orientamento: “Cosa mi piace?”

Myss Keta, un’artista misteriosa, ha recentemente rivelato il suo orientamento sessuale in un’intervista a Repubblica, identificandosi come pansessuale. Questo significa che è attratta dalle anime e dalle personalità altrui, indipendentemente dal genere. Myss Keta sottolinea che chi si dichiara pansessuale può innamorarsi di individui cisgender e transgender. Nel corso dell’intervista, ha evidenziato come le persone siano spesso legate alle proprie abitudini e tendano a restare nella loro comfort zone, rifiutando di aprirsi all’inclusione. Ha criticato le affermazioni di Trump riguardo ai generi, affermando che nel sesso esiste uno spettro e non solo due categorie, un concetto supportato da anni di ricerca scientifica.

A proposito di un recente bacio condiviso con l’amica Silvia Calderoni in un videoclip, Myss Keta ha chiarito che non si tratta di una relazione romantica, ma di un gesto di amicizia e ammirazione, enfatizzando l’importanza di una natura umana fluida. In un’altra dichiarazione, ha accennato alla sua vita sentimentale, affermando di essere innamorata di molte cose, in particolare di se stessa, e ha detto di non essere attualmente concentrata sull’idea di avere figli, poiché è già “madre dei ketamini”. Myss Keta ha anche espresso il suo forte impegno contro le ingiustizie, in particolare quelle rivolte alla comunità LGBTQIA+ e alle donne, sottolineando l’assenza di uguaglianza e i passi indietro sui diritti in Italia, come il diritto all’aborto e l’aumento del linguaggio d’odio.