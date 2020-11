“In questo Ep ho voluto suoni più clubbing: nel momento in cui nei club non si può più andare, le discoteche sono chiuse, anche le case possono diventare i nostri club, a patto di avere l’acconciatura giusta!” Myss Keta cerca di sdrammatizzare così le nuove disposizioni di contrasto alla pandemia, parlando delle sonorità del suo nuovo Ep ‘Il cielo non è un limite’, in uscita il 13 novembre, che contiene 7 brani inediti inevitabilmente figli di questo momento storico. “È un figliolo nato in questo momento pazzo e risente delle letture di J. G. Ballard e come dei film di David Cronenberg, ma anche delle riflessioni sul nuovo Medioevo digitale contenute di James Bridle (l’autore di ‘Nuova era oscura’, ndr.)”.

