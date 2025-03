Myrta Merlino: Un Loft Urban Chic con Vista sui Tetti di Roma

Myrta Merlino, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, vive a Roma in un ampio loft con un terrazzo verde e una vista spettacolare. Il programma di Canale 5 è giunto al termine del suo ciclo settimanale, con la Merlino che tornerà il 4 marzo 2025. Molto amata dal pubblico, la conduttrice condivide spesso momenti della sua vita personale sui social, dove conta oltre 117mila follower, pubblicando foto delle sue attività quotidiane e della sua casa.

La Merlino, di origini napoletane, risiede nella Capitale per motivi professionali. Il suo loft, situato in una delle zone più storiche della città, ha uno stile urban chic ed è composto da due piani. Il piano terra è dominato da un grande spazio living con pavimenti in parquet chiaro, dove si trovano divani grigi, un tavolino in legno intagliato e un grande tavolo in cristallo circondato da sedie bianche. Le pareti sono decorate con quadri colorati, oggetti di design, fiori e fotografie.

La cucina, separata da una porta in vetro fumè, è dotata di una grande penisola e ogni comfort necessario. Una scala in ferro battuto conduce al piano superiore, la mansarda, luogo da cui Myrta ha spesso realizzato dirette e video, specialmente durante il lockdown. Dal piano mansardato si accede al terrazzo, arredato con piante e un divano verde, offrendo una vista mozzafiato sui tetti di Roma. La vita di Myrta Merlino si svolge quindi tra impegni professionali, momenti privati e un ambiente accogliente e stimolante.