Myrta Merlino svela com’è stato sostituire Barbara d’Urso

Per quindici anni Barbara d’Urso ha tenuto compagnia a milioni di italiani con il suo Pomeriggio 5 e nel 2023 è stata sostituita da Myrta Merlino, che qualcuno già chiamava la ‘Barbara d’Urso di La7’, ma in realtà le due conduttrici sono abbastanza diverse e si è visto in questo primo anno post Carmelita. Per la giornalista non è stato facile prendere il posto che è stato per oltre un decennio di Barbara, fare i conti con un pubblico abituato al cuore di Carmelita, ai caffeucci e soprattutto alle indimenticate buste choc.

In un’intervista concessa al settimanale Chi, Myrta Merlino ha spiegato come ha cercato di rapportarsi con i telespettatori di Pomeriggio 5 che per così tanto tempo hanno seguito Barbara nel suo programma. La conduttrice ha ammesso che è stata dura ed ha anche dichiarato che nel percorso ci sono stati tanti nemici (chi?).

Myrta Merlino e il rapporto con il pubblico di Pomeriggio 5.

“Come mi sono rapportata con un pubblico abituato a un’altra conduzione. Il mio lavoro era mantenere lo zoccolo duro abituato da 15 anni a un prodotto diverso, e, intanto, intercettare un pubblico nuovo. A fine stagione il marketing ci ha fatto notare che abbiamo mantenuto il grande pubblico del pomeriggio e ci siamo allargati anche a un pubblico più giovane. È stata dura, in un mondo lontano da me, con molti nemici, ma ho tenuto la barra dritta. Sono una giornalista e ho voluto raccontare le notizie mettendomi dalla parte di chi mi segue. È stato uno sforzo riconosciuto e questa è la base per la prossima stagione. Ho imparato anche dai miei errori, c’è un bellissimo libro di Philip Roth, intitolato Pastorale americana, che dice: “Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando””.

In realtà il problema è che per molto tempo Barbara d’Urso ha cucito Pomeriggio 5 su sé stessa, così come ha fatto Simona Ventura con L’Isola dei Famosi e quindi nella mente di molte persone questi programmi resteranno per sempre legati a queste due regine della tv. Forse sarebbe stato saggio cambiare nome al contenitore pomeridiano di Canale 5.