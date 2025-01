Myrta Merlino sfida Pier Silvio Berlusconi: ecco perché

Pomeriggio 5 sta conquistando posizioni nella classifica social dei programmi di informazione, creando un dilemma per Mediaset. Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara D’Urso, ha portato il programma a ottenere riconoscimenti significativi, piazzandosi al secondo posto per visualizzazioni video nel dicembre 2024, dietro solo al Tg1. Questa performance, sebbene non abbia riconosciuto ascolti televisivi brillanti, ha attirato l’attenzione della dirigenza e potrebbe modificare il futuro della conduttrice.

La Merlino ha un “marchio” giornalistico che l’ha distinta, superando programmi noti come Tg La7 e Dritto e Rovescio. Pier Silvio Berlusconi ha espresso incertezze riguardo alla scelta di Myrta per Pomeriggio 5, valutando le sue preferenze e la sua soddisfazione nel presentare contenuti più ampi rispetto ai suoi temi preferiti, come attualità e politica. Tuttavia, le sue buone performance sui social potrebbero portare a una sua conferma e a una continuazione della sua nuova formula, caratterizzata da maggiore serietà e autorevolezza.

Questo approccio si allineerebbe con il desiderio di Berlusconi jr di “ripulire” la programmazione, favorendo contenuti di qualità. Le recenti visualizzazioni e il riconoscimento pubblico della Merlino sembrano riaprire le possibilità per il programma e per il suo ruolo, suggerendo che Mediaset potrebbe essere pronta a rivalutare le scelte attuali e future per Pomeriggio 5.