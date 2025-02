Myrta Merlino Scompare: Gentili Colpisce L’Isola

Cresce il malcontento a Cologno Monzese per l’assenza prolungata della conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino. Secondo indiscrezioni di Dagospia, la sua lunga assenza ha causato malumori tra i vertici Mediaset, specialmente poiché avrebbe chiesto di assentarsi per due giorni a marzo e dieci giorni ad aprile, prolungando in parte le sue ferie durante le festività. Sebbene le sue richieste siano state autorizzate, sembra che la toleranza della direzione stia per esaurirsi, specialmente considerando che Pomeriggio 5 non sta ottenendo il successo sperato. La situazione per la Merlino appare quindi sempre più critica.

D’altro canto, si parla di una nuova conduzione per L’Isola dei Famosi. Dopo indiscrezioni riguardanti un possibile coinvolgimento di Alfonso Signorini, il nome di Veronica Gentili è emerso come probabile nuovo conduttore. Tuttavia, le produzioni di Banijay, responsabili del reality, esprimono dubbi sulla scelta di Gentili, complicando ulteriormente la situazione. La Gentili, pur avendo un buon curriculum, dovrà affrontare la pressione di riportare il programma al successo, specialmente dopo il flop di Luxuria nella scorsa edizione. Così, si preannuncia un braccio di ferro tra Banijay e Mediaset riguardo alla conduzione del programma, lasciando incertezza su chi guiderà il reality nel prossimo futuro.