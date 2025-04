Myrta Merlino rivela le sue assenze a Pomeriggio 5: ‘Ho avuto seri problemi di salute’

Negli ultimi tempi, Myrta Merlino, conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’, è stata assente a causa di problemi di salute, ed è stata sostituita da Dario Maltese. In un’intervista, ha rivelato di aver affrontato disturbi alla tiroide, sinusite cronica e tonsilliti ricorrenti, che l’hanno costretta a fare un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille. Ha definito la sua esperienza “massacrante”, descrivendo dolori lancinanti e un lungo periodo di convalescenza. Dopo 14 anni di dirette, ha deciso di prendersi una pausa, poiché sentiva che il lavoro non poteva più adattarsi alla propria vita.

Myrta ha espresso la necessità di salvaguardare la propria salute, avvertendo il rischio di diventare una “macchina da diretta” se avesse continuato a lavorare senza sosta. Le assenze dalla trasmissione hanno generato paralleli con la concorrenza di ‘La Vita in Diretta’, che ha superato ‘Pomeriggio Cinque’ in termini di ascolti negli ultimi due anni, sollevando interrogativi sul futuro della conduttrice e sugli assetti di Mediaset.

Inoltre, si è speculato su chi potrebbe sostituire la Merlino in caso di un suo allontanamento definitivo, con nomi come Alfonso Signorini che circolano tra le possibilità, e il nome di Dario Maltese emerge come candidato principale. Rimane incerta anche la conduzione del prossimo ‘Grande Fratello’, con Ilary Blasi che sta guadagnando popolarità come possibile sostituta. La situazione attuale di Myrta Merlino e il suo futuro nella rete di Pier Silvio Berlusconi rimangono oggetto di discussioni e incertezze.