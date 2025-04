Myrta Merlino replica a Heather Parisi, che però rifiuta un confronto

A Pomeriggio 5 si è discusso delle posizioni controverse di Heather Parisi riguardo l’obbligo vaccinale per i bambini. L’ex showgirl ha espresso il suo disappunto riguardo ad alcuni interventi, scrivendo una lettera polemica a Myrta Merlino e agli opinionisti del programma, in particolare a Davide Maggio. In risposta, la conduttrice di Mediaset ha chiarito perché l’obbligo vaccinale non sia un tema discutibile. Ha sottolineato l’importanza della vaccinazione per tutelare la salute dei bambini, che frequentano scuole e luoghi pubblici, interagendo con altri bambini, alcuni dei quali possono essere più fragili e vulnerabili.

Myrta Merlino ha ringraziato Heather per la sua risposta e ha voluto chiarire due punti fondamentali. Ha ribadito che l’obbligo vaccinale non deve essere oggetto di dibattiti tra genitori, poiché riguarda la salute della collettività. Ha inoltre risposto sulla questione dei commenti sui social, evidenziando che i suoi autori avevano tentato di rispondere a un video di Heather, ma i commenti erano stati disabilitati. Myrta ha espresso rammarico per l’eventuale problema tecnico. Infine, ha menzionato il tema di Hong Kong, invitando Heather a partecipare alla trasmissione per un confronto diretto, assicurandole che sarebbe sempre stata accolta con rispetto. La replica di Myrta è stata considerata perfetta e si è rimarcata l’importanza di un confronto diretto in trasmissione piuttosto che limitarsi a parlare sui social.