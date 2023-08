Myrta Merlino pronta a battere Matano: il nuovo piano per Pomeriggio 5

L’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 (insieme al trasloco di Fabio Fazio sul Nove) è uno dei colpi di scena più chiacchierati della nuova stagione televisiva e ovviamente tutti gli occhi sono puntati sull’arrivo di Myrta Merlino al timone del programma che per 15 anni è stato di Carmelita.

Nonostante lo sgabuzzo, la partenza in ritardo rispetto al competitor, la durata di appena un’ora e il traino non entusiasmante, Barbara è riuscita a portare a casa un buon 16,10%, alcuni punti sotto La Vita in Diretta di Alberto Matano. Per la Merlino quindi sarà una sfida altrettanto ardua? Pare proprio di no.

Myrta Merlino potrebbe battere Alberto Matano: il nuovo piano per Pomeriggio 5.

Il nuovo Pomeriggio 5 andrà in onda da lunedì 4 settembre, una settimana prima del comeback de La Vita in Diretta. Ma le novità non sono finite qui, il programma non inizierà più alle 17:25, ma alle 16:55 (Matano parte alle 17:05). Anche il traino sarà diverso per la giornalista che arriva da La 7. Se Barbara aveva Un Altro Domani (che solitamente faceva il 15% di share), Myrta avrà La Promessa, soap di successo con picchi di oltre 2 milioni di telespettatori e più del 22% di share, andrà invece in pausa My Home My Destiiny che con la fine della prima stagione saluterà i telespettatori di Canale 5 sabato 2 settembre. La musica è cambiata per Pomeriggio 5, la sfida con La Vita in Diretta resta dura, ma decisamente più semplice rispetto al passato.

In ogni caso quella tra la Merlino e Alberto Matano non sarà una vera sfida, i due infatti oltre ad essere colleghi sono anche amici e nutrono una profonda stima l’uno per l’altra. La conduttrice il mese scorso ha anche rivelato di aver ricevuto un messaggio da Matano: “Dopo che è circolata la notizia del mio arrivo a Mediaset mi è arrivato un messaggio. Il primo è stato quello di Alberto Matano. Io e lui siamo amici e ci siamo anche incontrati recentemente su un volo di ritorno da Pantelleria. Mi ha dato dei consigli utili e visto che lavora con professionalità in quella fascia oraria li ho accettati volentieri. In tv non ci sono solo nemici e mostri e questo è un bell’esempio“.