Myrta Merlino, nuovo Pomeriggio 5: “Niente gossip, solo cronaca”

Come sarà il nuovo Pomeriggio Cinque firmato da Myrta Merlino? A rispondere a questa domanda è stata proprio lei fra le pagine di La Stampa confermando la linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi già ai reality: sì alle storie, no al trash.

“Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma”.

Myrta Merlino ha poi aggiunto:

“Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. Basta gossip, farò cronaca popolare. Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. Ci saranno le notizie leggere ma verranno trattate con serietà e rigore insieme a vip dello spettacolo”.

Myrta Merlino annuncia lo stop al gossip a Pomeriggio Cinque

Un Pomeriggio Cinque senza la parte di gossip era già stato sperimentato da Barbara d’Urso nel settembre del 2021 con l’arrivo del tavolo e degli analisti, anche se piano piano col passare delle puntate la parte più leggera ha sempre preso più il sopravvento. Una novità che era stata anticipata così da Dagospia: “La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzemolini e mostri del trash presenti soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l’informazione“.

Guarderete il nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino?