Nuova frecciatina per Fedez da parte di Myrta Merlino? Ecco le sue ultime affermazioni nei confronti del cantante

Myrta Merlino durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è lasciata andare ad una nuova e pungente frecciatina nei confronti di Fedez. Quest’ultima è tornata a parlare del rapper dopo l’acceso botta e risposta avvenuto nelle scorse settimane subito dopo il caso della Ferragni e del Pandoro Balocco.

Questa volta però, la nota conduttrice di Canale 5 ha deciso di ritornare sull’argomento gettando un’affermazione velata che vede protagonista nuovamente il noto Influencer. Tra i due infatti, non scorre una grande simpatia soprattutto dopo le affermazioni rilasciate sul Padoro-gate che hanno spinto Fedez a rispondere: “Dovrebbe occuparsi di temi più importanti”.

Ora però, scopriamo insieme cosa è accaduto di recente e la frase che Myrta Merlino ha rilanciato nei confronti di Fedez e di un ipotetico “aiuto” che lo riguarda.

Myrta Merlino, nuova frecciatina a Fedez: “Un amico gli sta dando una mano”

La nota conduttrice infatti, nei giorni scorsi ha deciso di replicare invitando lo stesso Fedez e Chiara Ferragni in studio per rilasciare un’intervista. Invito che non è mai stato né accettato né tantomeno rifiutato dai due diretti interessati.

Nella giornata di ieri però, la stessa Merlino si sarebbe lasciata andare ad una nuova presunta frecciatina che il web non ha di certo lasciato scappare. Dopo il servizio in merito alla Ferragni, quest’ultima per sdrammatizzare ha raccontato ai telespettatori lo scambio di affermazioni tra Fedez e Lino Banfi.

Il tutto sarebbe partito da un piccolo rimprovero che in cantante ha fatto a sua figlia dove, ha affermato: “Ti tolgo Elsa e Anna dalla camera. Poi ci metto i poster di Lino Banfi”.

Una battuta al quale in modo scherzoso ha risposto lo stesso attore e sul quale ha ironizzato anche Myrta Merlino. Quest’ultima ha risposto ridendo: “Gli sta dando una mano, è un amico”. Frase che ha subito suscitato diversi parenti contrastanti sui social ma al quale, Fedez non ha ancora risposto.