Myrta Merlino “non sarà più al timone di Pomeriggio 5, che sarà rinnovato” – l’indiscrezione

Dopo il primo anno di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, sono circolati molte indiscrezioni riguardo a una possibile sostituzione della conduttrice. I suoi saluti finali, vaghi e privi di riferimenti a un possibile ritorno, hanno ulteriormente alimentato i rumor. Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi ha confermato la Merlino alla guida del programma pomeridiano su Canale 5, anche se le recenti indiscrezioni suggeriscono che questa potrebbe essere l’ultima stagione per lei. Dagospia e il settimanale Oggi hanno rivelato che Mediaset ha in programma di rinnovare completamente il format del programma, che un tempo apparteneva a Barbara d’Urso, a partire dalla conduzione. Ci si chiede se Myrta Merlino lascerà definitivamente il suo “pazzesco” Pomeriggio 5 o se si tratta di un’altra voce infondata.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, la Merlino non sarà più al timone di Pomeriggio 5 nella prossima stagione. La conduttrice è attualmente nota per la sua capacità di spaziare dalla cronaca nera all’attualità, senza trascurare il gossip. Nonostante i dati d’ascolto siano buoni, ma non eccezionali, la direzione di Mediaset sembra intenzionata a cambiare la conduzione del format. Ci si interroga sulle future avventure professionali della Merlino: continuerà a lavorare con il Gruppo Mediaset o si orienterà verso altre opportunità?

Nel contesto di queste speculazioni, è emersa la possibilità che Serena Bortone possa essere la nuova conduttrice di Pomeriggio 5. Già lo scorso luglio, si erano diffuse voci che Pier Silvio Berlusconi stesse considerando di portare Bortone in azienda per un programma pomeridiano, ma si è confermato che i tempi per un passaggio non sono ancora maturi. Sui social, ci sono stati riferimenti a Bortone pronta a prendere il posto della Merlino, alimentando ulteriormente i rumor riguardo alle modifiche nella conduzione del programma.

Queste voci continuano a generare curiosità e aspettative, mentre i fan di Pomeriggio 5 attendono di scoprire quale sarà il destino della trasmissione e della sua conduttrice attuale.