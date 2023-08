Myrta Merlino non doveva condurre Pomeriggio 5: i retroscena e la chiamata con Pier Silvio

Il primo luglio come un fulmine a ciel sereno Mediaset ha annunciato che Barbara d’Urso non sarebbe più stata la conduttrice di Pomeriggio 5. Qualche giorno dopo è arrivata la notizia dell’arrivo di Myrta Merlino al timone della trasmissione che Carmelita ha portato al successo e condotto per 15 anni.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che da questo settembre l’artista non presenterà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia la d’Urso per tutto il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata in questi anni. Barbara e Canale 5 adesso cercheranno nuovi progetti”.

Myrta Merlino: la telefonata con Pier Silvio Berlusconi.

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Myrta Merlino ha specificato che all’inizio Mediaset le aveva proposto un progetto su Rete 4 e che solo in un secondo momento Pier Silvio le aveva chiesto se fosse interessata alla conduzione di Pomeriggio 5.

“Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo. A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All’inizio sono rimasta spiazzata. Questo perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Dopo 12 anni a ‘L’aria che tira’ su La7, che mi impegnava tutti i giorni due ore e mezza, volevo passare a un programma settimanale. Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto. Pomeriggio 5 è un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità. Far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua, ma con un altro profumo”.

Il nuovo Pomeriggio 5 durerà circa un’ora e quaranta, andrà in onda da un nuovo studio, con pubblico parlante, ospiti e moltissimi collegamenti. Insomma, pare lontano anni luce dalle ultime due edizioni del programma, che era rimasto orfano del pubblico e veniva trasmesso dal famoso ‘sgabbuzzo’.