Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque? Il futuro della giornalista con Dario Maltese alla conduzione

Myrta Merlino ha annunciato la sua pausa da “Pomeriggio Cinque” durante la puntata del 13 dicembre, specificando che si tratterà di un allontanamento temporaneo in coincidenza con le festività natalizie. La conduttrice ha rassicurato il pubblico dicendo: “Starò via con qualche giorno durante le festività natalizie, però vi lascio in buone mani”. Il suo posto sarà occupato da Dario Maltese, già noto per la conduzione dell’edizione delle 20 del Tg5 e come opinionista de “L’Isola dei Famosi”.

Dario Maltese, 47 anni, ha preso il testimone e ha iniziato il suo ruolo di conduttore nella puntata di lunedì 16 dicembre. La decisione di Myrta Merlino di prendere una pausa era stata anticipata da un’indiscrezione pubblicata il 12 dicembre, la quale suggeriva che ci fossero dei cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi. Il 13 dicembre, Merlino ha confermato le voci di corridoio, chiarendo la situazione.

Dario Maltese è originario di Erice, in provincia di Trapani, e ha conseguito la laurea in Scienze Politiche nel 2000, prima di entrare nel mondo Mediaset occupandosi di redazioni online. Nel 2006 ha debuttato in TV con il Tg5, dove è diventato uno dei volti più riconosciuti del canale. Negli ultimi anni ha condotto l’edizione delle 20 del telegiornale e, nel 2024, ha anche partecipato come opinionista a “L’Isola dei Famosi” e ha iniziato a condurre “Morning News”.

Myrta Merlino ha comunicato ai suoi telespettatori la data del suo ritorno, che è fissata per il 7 gennaio 2025. La conduttrice ha condiviso che trascorrerà la pausa natalizia con i suoi figli e i suoi cari, sottolineando l’importanza di questi momenti durante la sua vita. Con questo messaggio, ha voluto rassicurare il pubblico e sottolineare quanto siano preziose per lei le relazioni familiari. Questo segna quindi un momento di pausa per il programma, ma anche un atteso ritorno di Merlino nel nuovo anno.