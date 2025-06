Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: nuovi sviluppi

Myrta Merlino, dopo due anni di conduzione di “Pomeriggio 5”, sembra pronta a lasciare il programma di Canale 5, fino ad oggi condotto da Barbara d’Urso per quindici anni. Le voci sul suo possibile addio circolano da tempi recenti e si sono intensificate lo scorso dicembre, quando il CEO di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha commentato la situazione, sottolineando l’importanza del lavoro di Merlino ma anche la necessità di capire le sue intenzioni future.

Il settimanale “Oggi” e il sito Dagospia hanno confermato che la Merlino non tornerà al timone dello show dei pomeriggi di Canale 5, annunciando una ristrutturazione del programma. Secondo fonti vicine, Pier Silvio Berlusconi avrebbe già individuato una potenziale sostituta in Cesara Buonamici, che ha partecipato frequentemente al programma negli ultimi due anni come opinionista.

Si prevede che Myrta Merlino potrà dedicarsi a un programma di approfondimento settimanale su Rete 4, liberando lo spazio pomeridiano che è rimasto vacante da tempo. Tuttavia, al momento, la scelta finale su chi prenderà il suo posto non è ancora ufficiale.

Fonte: www.biccy.it