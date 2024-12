Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, chi la sostituirà?

Myrta Merlino annuncia una pausa di tre settimane da Pomeriggio 5, programma di Canale 5 che sta vivendo un periodo di significativi cambiamenti. La conduttrice partenopea, che ha preso in mano le redini del programma, sarà sostituita da Dario Maltese, noto volto del TG5, a partire dal 16 dicembre fino al 6 gennaio, con un ritorno previsto il 7 gennaio. Questa assenza è stata oggetto di discussione, sollevando interrogativi sul futuro di Merlino all’interno del programma.

Nella sua breve carriera alla guida di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha già saltato diverse puntate e il suo posto è stato preso da vari sostituti, tra cui Giuseppe Brindisi e Simona Branchetti. Le voci sulla sua possibile sostituzione si intensificano, generando speculazioni sul fatto che questo potrebbe essere l’ultimo anno per la Merlino nel programma. Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, riporta che la conduttrice saluterà il pubblico il 13 dicembre, dedicandosi alle vacanze natalizie.

Le speculazioni sono ulteriormente alimentate da Alberto Dandolo, che nel settimanale Oggi parla di un possibile rinnovamento della programmazione pomeridiana di Mediaset. Nonostante i risultati di ascolto non siano stati del tutto insoddisfacenti, si parla di un esperimento con nuovi volti per attrarre un pubblico più ampio, suggerendo che la conduttrice possa essere sostituita. Tuttavia, non ci sono conferme riguardo a una sua possibile uscita da Mediaset, lasciando aperte varie opzioni future.

Il cambiamento nella conduzione di Pomeriggio 5 ha suscitato scalpore tra il pubblico, abituato all’immagine di Barbara d’Urso e poi a quella di Myrta Merlino. La situazione rimane incerta, e le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane saranno fondamentali per determinare il futuro del programma e della conduttrice. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, potrebbe giocare un ruolo chiave in queste scelte, mentre i telespettatori continuano a seguire con interesse gli sviluppi del programma.