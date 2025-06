Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: chi la sostituirà?

Myrta Merlino è pronta a lasciare la conduzione di “Pomeriggio 5” dopo due edizioni. Il programma, punto di riferimento della televisione pomeridiana su Canale 5 per quindici anni, potrebbe vedere la giornalista intraprendere un nuovo progetto su Rete 4, che rispecchia meglio le sue ambizioni professionali.

Le prime voci sulla sua uscita sono emerse alla fine del 2023, quando Pier Silvio Berlusconi ha parlato della conduzione durante una conferenza stampa, elogiando l’impegno di Merlino ma senza confermare la sua permanenza. Recentemente, il settimanale Oggi ha ribadito la notizia, con Dagospia che ha confermato la sua non partecipazione alla nuova stagione. Merlino sembra destinata a un programma settimanale di approfondimento su Rete 4.

Con la quasi certa uscita di Merlino, Mediaset sta valutando diversi candidati per la successione. Cesara Buonamici emerge come la favorita, avendo già avuto una presenza come opinionista nel programma. Berlusconi sta esercitando un certo pressing per il suo passaggio alla conduzione, che potrebbe portare a un cambiamento di tono e contenuti del programma. L’intenzione è di adottare una linea editoriale più sobria e informativa, cercando di attrarre un nuovo pubblico e riconquistare la centralità persa nel tempo.

In questo contesto, “Pomeriggio 5” si prepara a una nuova fase, mirando a soddisfare le esigenze di un pubblico in evoluzione e puntando su informazione e approfondimento anziché intrattenimento leggero.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it