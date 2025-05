Myrta Merlino lascia Canale 5: futuro su Rete 4?

Myrta Merlino concluderà la sua avventura a Canale 5 il 6 giugno, salutando il pubblico di “Pomeriggio 5” con un addio definitivo. Sebbene continuerà a lavorare in Mediaset, il suo nuovo progetto sarà su Rete 4. La decisione di cambiare conduttrice è stata confermata da Adnkronos e Dagospia, che hanno reso noto che Merlino non guiderà più il talk show che ha ereditato da Barbara d’Urso, lasciando ora spazio ai potenziali sostituti.

Le voci riguardanti il futuro di “Pomeriggio 5” si intensificano, con nomi come Veronica Gentili, attualmente a “Le Iene” e impegnata a “L’Isola dei Famosi”, e Dario Maltese in evidenza per la successione. Per quanto riguarda “Pomeriggio 5 News”, la conduzione estiva è stata affidata ad Alessandra Viero.

La scelta di Mediaset di sostituire Merlino è in gran parte attribuita a una flessione degli ascolti. Negli ultimi anni, “Pomeriggio 5” non ha ottenuto i risultati desiderati, specialmente contro la concorrenza di “La vita in diretta” di Alberto Matano, che ha spesso raddoppiato le performance dell’ex conduttrice. Pertanto, la direzione del Biscione ha optato per un cambio di conduzione per rilanciare il programma.

