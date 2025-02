Myrta Merlino lancia frecciatine a Chiara, Fedez e Corona

Myrta Merlino è ufficialmente nella sua “Reputation era”. Dopo aver risposto a una battuta di Fedez, ha continuato a provocare non solo il rapper, ma anche la sua ex moglie e Fabrizio Corona, senza mai nominarlo direttamente. Per la conduttrice di Canale 5, Corona rimane “l’innominabile”. Recentemente, durante un servizio su Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro, ha lanciato delle critiche a Fedez per essersi fidato di Corona e a Chiara per le possibili ripercussioni sulla famiglia Tronchetti Provera. Ha menzionato che Achille Lauro ha affermato che raccontare gossip su una donna è una forma di violenza, e si è chiesta come la famiglia, riservata e di alta società, potesse aver reagito a tali chiacchiere riguardanti Fedez e la sua storia.

Davide Maggio, in risposta, ha focalizzato l’attenzione su Achille Lauro, sostenendo che, non avendo negato la relazione con Chiara, avrebbe dovuto considerare il fatto che ha avuto incontri con una donna sposata con un suo amico. Ha sottolineato come gli esperti di gossip prosperano su queste situazioni, lamentando che ora il focus dovrebbe tornare sulla musica e chiedendo quando Lauro si sia realmente concentrato su quest’ultima.

In aggiunta, Patrizia Groppelli ha commentato come la famiglia Tronchetti Provera e Chiara Ferragni siano finite in una situazione complicata, confermando il clima teso attorno a questa vicenda. La versione provocatoria della Merlino ha suscitato attenzione e curiosità.