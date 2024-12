Myrta Merlino: La Verità sul (Possibile) Abbandono di Pomeriggio5

Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per chiarire alcuni rumors sul suo futuro. Circolano voci secondo cui potrebbe lasciare il programma a fine stagione, ma Myrta ha sottolineato la stima ricevuta dai vertici Mediaset, senza però fornire dettagli specifici. Secondo lei, il programma è stata una “sfida difficile”, ma hanno costruito “una narrazione nuova”. Ha anche risposto alle speculazioni riguardanti il suo carattere, definendosi esigente ma capace di dimenticare le tensioni.

Dopo l’uscita di Barbara D’Urso, ci si aspettava una sostituzione all’altezza, ma i dati di ascolto attuali mostrano che Pomeriggio 5 è inferiore a La Vita in Diretta di Alberto Matano. Questo ha alimentato le voci su un possibile addio della Merlino. In merito alla sua assenza dal programma, ha dichiarato di aver preso permessi per la laurea della figlia, sottolineando l’importanza di ritagliarsi spazi per la propria vita.

Inoltre, Myrta ha risposto alle indiscrezioni sul suo presunto “caratteraccio” dietro le quinte, ammettendo di essere iraconda in situazioni di stress. Tuttavia, ha voluto chiarire che non cerca vendetta e apprezza chi riesce a tenerle testa, evitando i “yes man”. Ha negato categoricamente alcune voci malelingue, accumulate da un ex assistente con cui ha avuto un litigio, spiegando che si trattava di rancori personali.

Myrta Merlino conclude affermando di sentirsi supportata dalla rete e dai suoi collaboratori, esprimendo la volontà di continuare a lavorare con passione e dedizione, nonostante le difficoltà e le pressioni del mondo televisivo. La sua carriera e la sua esperienza a Pomeriggio 5 restano al centro dell’attenzione, mentre i fan e i critici attendono di scoprire i suoi futuri progetti.