Myrta Merlino incontrerà Barbara d’Urso: dove e quando

Da inizio settembre Myrta Merlino ha preso il posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e su di lei ha speso delle belle parole in diverse interviste. Sui social ormai da quasi due mesi fioccano paragoni e commenti di ogni tipo sulle due conduttrici, che presto potremmo vedere insieme, ovviamente non certo negli studi di Mediaset.

Alessandro Cecchi Paone all’agenzia Adnkronos ha rivelato che il prossimo 22 dicembre sposerà il fidanzato Simone Antolini. Alla cerimonia saranno invitate anche l’attuale presentatrice di Pomerigigo 5 e Carmelita. Non solo le due presentatrici, al matrimonio dovrebbe esserci anche Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini e Marisa laurito.

“La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili. Il matrimonio sarà una grande festa. I festeggiamenti si svolgeranno in uno dei teatri storici di Napoli che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano.

Pensavo di non essere destinato a mettere su famiglia perché non ho avuto figli e invece a 60 anni, non l’avrei mai detto, mi sono ritrovato un nuovo marito di 23 anni, una bambina di 5 anni, figlia di Simone e che vive con noi, e una cagnetta di 5 mesi. Insomma, la nostra sarà una vera e propria famiglia allargata.

Gli invitati? Myrta Merlino, Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini, Riccardo Signoretti, Marisa Laurito e molti altri. Mancherà moltissimo il mio grande amico Maurizio Costanzo”.