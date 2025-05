Myrta Merlino: il dramma dietro Pomeriggio 5 svelato

Myrta Merlino, attuale conduttrice di “Pomeriggio 5”, potrebbe essere vicina all’uscita dal programma. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, la Merlino non sarebbe destinata a lasciare Mediaset, ma a trasferirsi su un’altra rete, dove potrebbe gestire un programma con un impegno settimanale, limitando così lo stress dovuto all’orario quotidiano.

Negli ultimi mesi, le assenze della conduttrice avevano già suscitato dubbi sulla sua permanenza nel format, il quale non ha raggiunto i risultati sperati in termini di ascolti. La sua gestione, subentrata dopo Barbara D’Urso, non ha convinto del tutto figuranti di alto livello come Pier Silvio Berlusconi, facendo emergere un possibile malcontento nei vertici.

Si prevede che la Merlino possa approdare su Rete 4, con un programma di approfondimento politico, che dovrebbe soddisfare le sue aspettative lavorative e personali. La nuova proposta le permetterebbe di dedicare più tempo alla vita privata e ai propri interessi. La situazione rappresenta un cambiamento significativo nella carriera della conduttrice e nella programmazione Mediaset.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it