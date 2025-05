Myrta Merlino: “Ferragni, sceneggiate per due domande”

Il video dell’incontro tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5 ha suscitato ampio dibattito. Durante la puntata, Myrta Merlino ha criticato i modi della Ferragni, sottolineando che, essendo un personaggio pubblico, è normale che i giornalisti facciano domande di attualità, non solo relative all’evento. Merlino ha invitato Chiara a non prendersi troppo sul serio e a non adottare atteggiamenti esagerati, come l’intervento dei bodyguard per due domande ritenute ordinarie.

Alessandro Cecchi Paone, ospite in studio, ha aggiunto una nota critica: ha evidenziato come un evento contro la violenza sulle donne non dovrebbe trasformarsi in un’ingiustificata violenza nei confronti di un giornalista. Ha anche sottolineato la professionalità dell’inviato, Michelle Dessì, affermando che la Ferragni non è una figura da proteggere in modo così acceso.

Myrta Merlino ha concluso ribadendo che i Ferragnez hanno costruito la loro immagine pubblica fondandola sulla loro vita privata, rendendo le loro esperienze di interesse collettivo e tema di discussione.

Il confronto ha messo in evidenza le fragilità del rapporto tra personaggi pubblici e media, esemplificando le complessità di entrambe le parti in un contesto di estrema visibilità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it