Myrta Merlino fa chiarezza in merito alla polemica che l’ha travolta

Myrta Merlino in questi giorni è finita al centro di una bufera per aver pronunciato una frase controversa in merito a un caso di femminicidio. Il fatto è avvenuto durante la puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 29 settembre quando la giornalista ha parlato del triplo omicidio di Alessandria.

Nel discutere dell’omicidio-suicidio (l’uomo ha accoltellato la moglie, la suocera e il figlio prima di togliersi la vita) Myrta Merlino ha ascoltato in collegamento un’amica della famiglia defunta traendo infine della sue valutazioni personali: “Lui ha ucciso per il troppo amore“. Una frase che la giornalista ha ripetuto.

“Quello che ci sta dicendo Titti [l’amica della famiglia in collegamento, ndr] è una cosa interessante. Come dire? Nella sua abnormità. È stato il troppo amore? Forse quell’uomo ha ucciso figlio, moglie e suocera per il troppo amore. Pensando in qualche modo di proteggerli con la morte”.

Ecco il video:

Per myrta merlino un uomo trucida una famiglia per troppo amore. Dove sono le gnegneiste sinistre? A

Contare i peli del ciuffo di giambruno? pic.twitter.com/CkV2rVWlWF — annarita digiorgio (@ardigiorgio) October 2, 2023

A distanza di quattro giorni Myrta Merlino ha deciso di chiarire quella sua esternazione e lo ha fatto con una nota su Instagram.

“Continuo a ricevere critiche e attacchi per la frase “troppo amore”, legata alla strage di Alessandria. La mia risposta è un invito a rivedere la puntata di Pomeriggio Cinque nella quale quelle parole sono state pronunciate. prima da una testimone intervistata, amica della vittima e intima della famiglia da decenni. E poi da me ma solo come spunto su cui discutere per aprire il dibattito con i miei ospiti. Dibattito nel corso del quale Maria Corbi, ospite in studio, ha risposto alla mia sollecitazione sottolineando l’ossimoro pericoloso che si annida in quella frase”.

Myrta Merlino ha poi aggiunto evidenziandolo: “L’amore è vita, l’amore non può dare la morte”.