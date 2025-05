Myrta Merlino e le foto di Sophia Loren: polemica in arrivo!

Myrta Merlino, conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, è al centro di polemiche a pochi giorni dalla conclusione della stagione. La controversia è scaturita dalla sua decisione di non mostrare le foto di Sophia Loren struccata insieme ad Al Bano durante un episodio del suo talk show. Questi scatti, pubblicati sui social da un amico di Al Bano, hanno suscitato grande interesse sul web.

In un articolo del “Corriere della Sera”, Aldo Grasso critica questa scelta, evidenziando come la non trasmissione delle immagini abbia aumentato la curiosità del pubblico. Merlino ha affermato: “Sono una giornalista, quella foto non è una notizia, non voglio prestare questo spazio al voyeurismo”, prima di discutere l’argomento con esperti in studio. Tuttavia, secondo Grasso, la decisione potrebbe aver innescato un effetto opposto rispetto alle sue intenzioni, portando gli spettatori a cercare le foto online per soddisfare la loro curiosità.

Myrta Merlino conduce questa edizione di “Pomeriggio Cinque” dopo aver sostituito Barbara D’Urso e si vocifera di un suo passaggio a un programma di cucina su Rete 4. Con il gran finale all’orizzonte, la situazione solleva interrogativi su come gestire le notizie e il gossip in tv, in un contesto mediatico sempre più competitivo.

Fonte: www.libero.it