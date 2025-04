Myrta Merlino e Heather Parisi: Il Duello Verbale Che Accende il Web

Dopo una puntata di Pomeriggio 5, la coreografa Heather Parisi ha deciso di intervenire sui social per rispondere ai commenti critici della conduttrice Myrta Merlino. Durante la trasmissione, Merlino ha commentato le dichiarazioni di Parisi riguardo alla sua iniziativa per abrogare l’obbligo vaccinale pediatrico, definendo il suo approccio come privo di “par condicio tra scienza e scemenza”. Questo ha sollevato un acceso dibattito, con alcuni ospiti in studio che hanno notato la chiusura dei commenti sul profilo Instagram della Parisi, suggerendo che non volesse affrontare critiche.

In risposta, Parisi ha utilizzato i social per chiarire la sua posizione. Ha ringraziato Merlino per l’attenzione, ma ha chiesto di correggere alcune inesattezze. Ha affermato che il suo discorso, se presentato nella sua interezza, sarebbe stato meglio compreso. Ha chiarito di sostenere solo la raccolta firme per un referendum che lascia ai genitori, su consiglio dei medici, la decisione sui vaccini per i loro figli. Parisi ha sottolineato che non è stata tolta la libertà di opinione e ha lanciato una frecciata a Merlino, esprimendo la speranza che non desideri limitarla.

Inoltre, ha negato di aver chiuso i commenti sui suoi profili, rivendicando i diritti degli italiani all’estero e affermando che, nonostante viva a Hong Kong, lei e la sua famiglia sono italiani a tutti gli effetti. La questione sembra non essere ancora risolta, lasciando aperte possibilità di ulteriori sviluppi.