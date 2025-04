Myrta Merlino: Chi prenderà il suo posto a Pomeriggio 5?

In Mediaset si sta considerando un nuovo nome per la conduzione di Pomeriggio 5, il programma attualmente guidato da Myrta Merlino. Nonostante l’impegno della Merlino, il programma non ha ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti, portando a una possibile sostituzione. Tra i nomi inizialmente citati vi erano Serena Bortone e Simona Branchetti, ma è emerso il profilo di Greta Mauro, una conduttrice esperta e versatile, che potrebbe portare un cambiamento significativo al format.

Greta Mauro, nata nel 1976 e originaria di Roma, ha una carriera consolidata con esperienze significative, iniziando con Michele Santoro e proseguendo con Atlantide su LA7, dove ha dimostrato abilità nel trattare temi complessi in modo accessibile. Ha anche collaborato in programmi di approfondimento come Matrix e ha partecipato a format dedicati al lifestyle su Rai. La sua esperienza la rende un’opzione interessante per Mediaset.

Con la possibilità di un cambio a settembre, Mediaset cerca di rinnovare il programma, eventualmente affiancando informazione e intrattenimento. Inoltre, la carriera di Greta Mauro è stata segnata anche da esperienze personali difficili, come un caso di stalking, che ha affrontato con determinazione. Questo aspetto del suo carattere potrebbe influenzare la decisione finale della rete. Nonostante non sia ampiamente conosciuta dal pubblico di Canale 5, la versatilità e l’autorevolezza di Mauro potrebbero rivelarsi vincenti nel lungo termine.