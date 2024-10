Myrta Merlino assente da Pomeriggio Cinque: ecco le ragioni e il suo sostituto

Myrta Merlino non ha condotto la puntata di “Pomeriggio Cinque” di venerdì 25 ottobre su Canale 5. Al suo posto, la giornalista Simona Branchetti ha assunto temporaneamente la conduzione, dopo che l’assenza di Merlino era stata annunciata nella trasmissione del giorno precedente. Merlino aveva comunicato che non sarebbe stata in studio per un impegno personale, promettendo un ritorno regolare al programma il lunedì successivo. Durante la puntata di giovedì 24 ottobre, Merlino ha salutato gli spettatori dicendo: “Ci vediamo come sempre lunedì, buon weekend a tutti voi. Mi mancherete.”

I telespettatori che non avevano sentito l’annuncio potrebbero essere rimasti sorpresi nel vedere Simona Branchetti al timone. La trasmissione di venerdì ha trattato vari argomenti delicati, incluso il processo contro Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La scelta di Branchetti come sostituta di Merlino è apparsa sensata, poiché la giornalista ha già ricoperto con successo il ruolo di conduttrice in precedenti occasioni estive.

Simona Branchetti, nata nel 1976, ha iniziato la sua carriera nel 2003 con Sky TG24 e nel 2007 è entrata nel mondo Mediaset, unendosi al TG5. Nel luglio 2021 ha assunto la conduzione di “Morning News”, un programma mattutino su Canale 5. Questa esperienza le ha permesso di affermarsi come uno dei volti di punta del canale. Durante le festività di fine 2021, ha condotto “Pomeriggio Cinque News”, un programma legato a “Pomeriggio Cinque”, all’epoca condotto da Barbara D’Urso.

Dal 17 giugno scorso, “Pomeriggio Cinque” è stato sostituito da “Pomeriggio Cinque News” con Simona Branchetti alla conduzione. Merlino aveva precedentemente spiegato ai suoi spettatori il passaggio del testimone, ringraziandoli per l’affetto e assicurando il ritorno a settembre. La presenza di Branchetti nella puntata del 25 ottobre, quindi, è sembrata una continuazione naturale del programma, data la sua familiarità con il pubblico di “Pomeriggio Cinque”.