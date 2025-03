Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque: Dario Maltese la sostituisce, ma si parla di un possibile addio

L’assenza di Myrta Merlino dalla conduzione di Pomeriggio Cinque ha acceso speculazioni su malumori all’interno di Mediaset. Nel marzo scorso, la conduttrice mancò a due puntate per motivi personali, con il giornalista Dario Maltese a sostituirla. Dagospia riportò anche di un’assenza più lunga in aprile, sollevando dubbi sulla sua permanenza al timone del programma. Non è la prima volta che si parla di una possibile sostituzione: già l’anno precedente, Pier Silvio Berlusconi espresse fiducia in Myrta Merlino.

Diverse indiscrezioni suggeriscono che Dario Maltese e Simona Branchetti potrebbero essere i sostituti più probabili. Branchetti, già nota al pubblico di Pomeriggio Cinque e del suo spin-off, rappresenta una valida opzione. Tuttavia, le speculazioni potrebbero non avere fondamento e Myrta Merlino potrebbe continuare a condurre il programma.

Oltre alle assenze della conduttrice, Mediaset è preoccupata per gli ascolti di Pomeriggio Cinque, che stanno subendo un’incessante battuta d’arresto rispetto a La vita in diretta su Rai 1. Ad esempio, il 19 marzo, La vita in diretta ha attratto 1.662.000 spettatori (20,4%) nella presentazione, raggiungendo picchi di 2.056.000 spettatori (21,8%) durante il programma. Al contrario, Pomeriggio Cinque ha raccolto 1.074.000 spettatori (13,1%) nella prima parte e 1.152.000 spettatori (12,5%) nella seconda.

La competizione tra Canale 5 e Rai 1 sembra essere sempre più serrata, mentre le sorti di Myrta Merlino rimangono in bilico.