Myrta Merlino arruola uno storico conduttore Rai come opinionista di Pomeriggio 5

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 firmato da Myrta Merlino non decolla (per farvi un esempio: ieri ha fatto il 14% nella prima parte e il 12% nella seconda parte, mentre il suo competitor Alberto Matano ha fatto il 17% nella prima parte e il 18% nella seconda parte) e Pier Silvio Berlusconi, per correre ai ripari, ha deciso di mettere mano al portafoglio.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Myrta Merlino avrebbe arruolato nella squadra degli autori Chicco Sfondrini (storico vecchio autore di Amici di Maria De Filippi) e Alessio Poeta (giornalista di Chi), facendo una “guerra a La Vita in Diretta per rubare opinionisti, giornalisti e avvocati“. Candela è stato chiaro sulle modalità: “con offerte di compensi doppiati o triplicati, promesse e contratti, cifre che la Rai non può pagare“.

Il primo super nome che sarebbe stato arruolato per il Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino sarebbe Giancarlo Magalli, come anticipato da TvBlog. Già ospite de I Fatti Vostri, Magalli, come da contratto Rai, potrà presenziare in Mediaset solo nei giorni in cui non apparirà in Rai.

Al momento la sua presenza dalla Merlino sarebbe prevista per due puntate: quella del 21 e quella del 28 dicembre.

Myrta Merlino ospiterà Giancarlo Magalli a Pomeriggio 5, programma che non piaceva al conduttore quando a farlo era Barbara d’Urso