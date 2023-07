Myrta Merlino al lavoro a Pomeriggio 5: le prime immagini (choc gold)

Per la prima volta in 15 anni a settembre non rivedremo Barbara d’Urso al timone della sua storica trasmissione su Canale 5. Quest’anno a Pomeriggio 5 arriverà Myrta Merlino. La nota giornalista ha da poco traslocato da La7 a Mediaset ed è già al lavoro sul programma pomeridiano. Poco fa la Merlino ha pubblicato delle immagini choc gold sui suoi profili social: “Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio5. Ed è solo l’inizio!”

Secondo voi le famose casalinghe, gli amici di Twi X e il pubblico di Canale 5 come prenderanno l’arrivo di Myrta a Pomeriggio 5?

Una cosa è certa: quest’anno la Merlino avrà tutti i mezzi per fare come o meglio di Alberto Matano, visto che (al contrario del ridimensionamento toccato alla d’Urso) il suo Pomeriggio 5 durerà 1 ora e 40 minuti, comincerà insieme a La Vita in Diretta e avrà un nuovo studio con ospiti e pubblico.

Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro #Pomeriggio5. Ed è solo l’inizio!#mediaset #nuovasfida #canale5 pic.twitter.com/eBvZ8pTmZt — Myrta Merlino (@myrtamerlino) July 31, 2023

Myrta sul nuovo Pomeriggio 5.