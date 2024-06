Myrta, chi prenderà il suo posto a Pomeriggio 5 tra pochi giorni

L’informazione Mediaset non va in vacanza, perché oltre alla versione estiva di Mattino 5, ce ne sarà una anche per Pomeriggio 5. Myrta Merlino lascerà il timone del programma venerdì 14 giugno, ma la trasmissione non chiuderà i battenti. Al posto dell’ex volto di La7 secondo Tv Blog arriverà Simona Branchetti, che in passato ha condotto Pomeriggio 5 News durante le vacanze natalizie.

“Per quel che riguarda invece Pomeriggio 5 estate a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 è stata chiamata Simona Branchetti. Per quel che riguarda invece la nuova stagione di Pomeriggio 5 in onda dal prossimo settembre resiste l’indiscrezione, già pubblicata da TvBlog, circa l’approdo alla conduzione di questo programma di Cesara Buonamici. La vice direttrice del Tg5 ed opinionista del GF sarebbe perfetta. Mentre non sarebbero del tutto campate per aria le voci di queste ultime ore circa una possibile conferma di Myrta Merlino. Nel caso comunque ci potrebbe essere un effetto domino nei programmi giornalistici Mediaset del prossimo autunno sulle base delle scelte che presto verranno fatte sul programma che fu di Barbara D’Urso”.

Siamo in onda con #Pomeriggio5 News! Ecco il nostro nuovo studio dal quale vi informeremo per tutto il periodo natalizio insieme a Simona Branchetti pic.twitter.com/XMLRp9Z3L3 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 20, 2021

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5? Chi potrebbe sostituirla a settembre.

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, Tv Blog, Elle e Il Mattino, nel prossimo autunno al posto della Melrino potrebbe esserci una tra Cesara Buonamici e Simona Branchetti. Non è però da escludere del tutto un ritorno della Merlino al timone della trasmissione pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset.