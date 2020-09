Myriam Catania sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Figlia d’arte (sua mamma è Rossella Izzo), Myriam Catania è un’attrice e doppiatrice. Il Grande Fratello Vip segna per lei il debutto nella tv popolare ed il suo nome all’interno del cast non se lo aspettava nessuno, anche se il reality show ha in qualche modo già gravitato intorno alla sua vita.

Sua zia, infatti, è Simona Izzo (sorella gemella di Rossella Izzo) ed ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, mentre il suo ex storico compagno, Luca Argentero, ha debuttato in tv proprio al Grande Fratello di Barbara d’Urso, classificandosi terzo nel 2003.

Ed è proprio a Luca Argentero che la Catania ha chiesto informazioni e consigli sul Grande Fratello.

“Io e Luca non siamo rimasti amici” – ha confessato al settimanale Chi – “Perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così, non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno. Se gli ho chiesto del Grande Fratello Vip? Quello sì, mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo e poi mi ha detto ‘decidi tu’. Mi ha spiegato che è un’esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente. Lui lo ha fatto quando aveva 20 anni e non era nessuno, non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse”.