Myles Smith lancia l’EP “A MINUTE, A MOMENT…”!

Myles Smith presenta il suo nuovo EP “A MINUTE, A MOMENT…”, composto da sei tracce e rappresenta una svolta nella sua carriera, dopo aver ricevuto un Brit Award. Il progetto include brani iconici come “Stargazing” e “Nice To Meet You”, entrambi con oltre 250 milioni di stream e posizioni di rilievo nelle classifiche radiofoniche.

L’artista descrive l’EP come un “lavoro d’amore”, frutto di mesi di dedizione e passione. Le canzoni affrontano temi come l’identità, il cambiamento, le relazioni e la scoperta di sé, rivelando una sincerità disarmante. Nonostante l’essenzialità del disco, emergono profonde sfumature emotive, mostrando un lato vulnerabile di Myles.

A supporto dell’uscita, è online il video ufficiale del brano “GOLD”. Attualmente, Myles è in tour mondiale e sarà l’opening act per Ed Sheeran durante la tappa italiana del “Mathematics Tour”, prevista per il 14 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Per ascoltare l’EP, è disponibile su piattaforme di streaming, mentre i fan possono seguire Myles sui suoi profili social su Instagram, TikTok e Facebook.

Fonte: newsic.it