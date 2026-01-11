Mykonos Beach a Giardini Naxos è un esempio di accessibilità turistica, riconosciuta come eccellenza regionale per l’inclusione delle persone con disabilità. Il progetto “Mykonos Per Tutti” ha trasformato un lido privato in uno spazio senza barriere, dove il mare non è un confine ma un abbraccio aperto a chiunque.

Il Mykonos Beach offre soluzioni concrete e pensate su misura per le persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Le passerelle e le aree pavimentate permettono spostamenti agevoli, mentre i bagni a norma, i tavoli con altezza adeguata e i lettini con altezza gamba superiore garantiscono autonomia, sicurezza e comfort. Per i non vedenti sono disponibili mappe tattili e menù in braille.

L’attenzione all’inclusione si estende anche alla comunicazione, con presentazioni in LIS per le persone sorde e materiali in CAA per le persone con disabilità psichiche. In mare, la presenza della sedia JOB rende possibile il bagno assistito, abbattendo una delle barriere più difficili da superare: quella dell’acqua.

Un’altra caratteristica unica del progetto è la barca accessibile alle persone con ridotta mobilità, grazie a un argano sollevatore che permette l’accesso alla barca e il bagno nelle acque cristalline della baia. Ciò consente alle persone con disabilità fisica di salire su un’imbarcazione e vivere un’escursione in mare, partendo direttamente dalla spiaggia.

Il progetto è stato realizzato esclusivamente con risorse private, grazie all’impegno e alla convinzione etica dei suoi promotori. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza di turismo accessibile e inclusivo, dove il mare appartiene a tutti. La possibilità di visitare la costa e godere dei panorami mozzafiato della baia naxiota è ora aperta a tutti, grazie a questo progetto innovativo e inclusivo.