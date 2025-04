Il cardinale più giovane a partecipare al prossimo Conclave per eleggere il Papa è Mykola Bychok, vescovo di Melbourne, originario dell’Ucraina. Nato nel 1980 a Ternopil, ha compiuto i voti sacerdotali nel 1998, dedicando la sua vita alla Chiesa. Dopo un percorso pastorale tra Ucraina e Russia, si trasferisce prima negli Stati Uniti e poi in Australia, dove è nominato vescovo di Melbourne.

Bychok appartiene alla Congregazione del Santissimo Redentore, con un focus sull’evangelizzazione delle comunità lontane dalle città. Nonostante la sua esperienza in Russia, ha sempre condannato le atrocità dell’invasione russa in Ucraina, descrivendo le azioni del Cremlino come un tentativo di genocidio. Questo punto di vista, però, non rappresenta la maggioranza nella Chiesa cattolica, che tende a mantenere una posizione pacifista, auspicando una risoluzione del conflitto senza schierarsi.

All’età di 45 anni, Bychok sarà il più giovane cardinale a partecipare a un Conclave, con quasi la metà degli anni rispetto ai cardinali più anziani, che non possono superare i 80 anni. Tuttavia, non è il più giovane cardinale della storia ad aver partecipato a un Conclave; Lev Skrbenský Hríste, ad esempio, aveva 40 anni nel Conclave che elesse Pio X nel 1903, e il cardinale Lucido Maria Parocchi partecipò al Conclave del 1878 a 44 anni. La figura di Bychok, con il suo impegno a denunciare le ingiustizie e la sua giovane età, rappresenta un’importante voce nell’attuale scenario ecclesiastico.