Si chiama “MyFerrari” ed è l’APP ufficiale della casa di Maranello. Già il nome, la mia Ferrari, proietta nel mondo dei sogni perché ovviamente pochi al mondo hanno una Rossa in garage. “Le Ferrari – diceva il Drake – sono espressioni di bella meccanica e, in ogni caso – aggiungeva maliziosamente – sono macchine che si desiderano”. Ecco spiegato il concetto di esclusività che oggi allarga un po’ i cordoni grazie all’APP che tutti possono scaricare per i dispositivi Apple e Android in otto lingue diverse.

Va detto che dal 1947 a oggi la Ferrari ha prodotto poco più di 100 mila vetture. Nulla. Fino al 1970, tra l’altro, si producevano meno di 1000 auto l’anno, mentre fino al 1957, ossia già 10 anni dopo la fondazione della marca, non si superavano le 100 unità l’anno. Una vera inezia.

Tanto per capire cosa significano questi numeri, basta dire che la Porsche fabbrica in un anno quello che la Ferrari ha prodotto dal 1947 a oggi. Senza considerare il fatto che una volta avere la Ferrari voleva dire essere davvero ricchi: chi nel 1960, ad esempio, comprava una Rossa era un po’ come chi oggi ha un elicottero. All’epoca in Italia circolavano appena 1.976.188 macchine, con una densità di 1 auto per 21 abitanti (contro i 30 milioni e 2 auto per abitante di oggi…). Non solo: all’epoca appena il 28 per cento degli italiani usava la macchina per i propri spostamenti. Da Maranello, infatti, nel 1960 uscirono dalla fabbrica solo 306 macchine, mentre ancora nel 1970 si producevano solo 928 auto. Un lusso, riservato dunque a gente ricchissima.

Ma torniamo all’APP che di fatto consente di essere sempre in contatto con Ferrari e vicino al concessionario di fiducia. Contenuti esclusivi e personalizzati disponibili anche con un tocco. Un trucco per far sentire tutti potenziali clienti. Certo, da questa APP si capiscono anche tante cose: c’è la possibilità (testuale) di monitotare “la tua flotta, per controllare in ogni momento i servizi eseguiti sulla tua auto e tenere a portata di mano le garanzie e la documentazione della macchina”. Una sezione dell’APP rivolta evidentemente a chi ha più di una Ferrari in garage…

In ogni caso poi non manca la possibilità di sincronizzare la tua agenda con gli eventi esclusivi Ferrari per ricevere in anticipo informazioni e inviti. Un paio di clic e il gioco è fatto.