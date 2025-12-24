Myanmar: violenze per le elezioni

Le Nazioni Unite hanno accusato la giunta al potere in Myanmar di utilizzare la violenza per costringere la popolazione a partecipare alle elezioni generali che inizieranno domenica 28 dicembre. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani denuncia un’intensificazione della violenza, della repressione e delle intimidazioni, con civili minacciati dalle autorità militari e dai gruppi armati che si oppongono all’esercito.

Secondo l’Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, non ci sono le condizioni per l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione, di associazione o raduno pacifico che consentano la partecipazione libera e significativa delle persone. Turk ha anche chiesto alle autorità militari di smettere di usare la violenza brutale per costringere le persone ad andare a votare e di smettere di arrestare le persone per aver espresso opinioni di dissenso.

La giunta militare ha confermato che più di 200 persone sono state incriminate con l’accusa di “sabotare” il processo elettorale. Le voci che si oppongono al voto parlano di elezioni “ingiuste e poco trasparenti”. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha anche segnalato di aver ricevuto notizie di sfollati in varie aree del Paese, avvertiti di attacchi o sequestri di case in caso di mancato rientro per il voto.

Secondo Amnesty International, i preparativi per il voto sono stati segnati da “attacchi illegali” che potrebbero costituire crimini di guerra e da un “drastico aumento di detenzioni arbitrarie e ulteriore repressione della libertà di espressione”. I militari hanno ucciso almeno settemila civili dal golpe. Intanto, Aung San Suu Kyi, ex leader del Paese e Premio Nobel per la Pace, resta in carcere dal golpe del 2021, condannata con varie accuse, anche di corruzione.