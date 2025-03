In Myanmar, una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5,1 ha colpito Mandalay, costringendo la popolazione a uscire nuovamente in strada. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello urgente per gli aiuti umanitari, mentre un convoglio di soccorritori è arrivato dalla Cina per assistere le vittime. La situazione resta critica e i soccorsi sono in corso tra le macerie delle zone colpite.