Mutui e usura: la nuova sentenza che favorisce i consumatori

Le recenti decisioni della Corte di Cassazione sulla trasparenza dei mutui hanno importanti implicazioni per il settore bancario e per i consumatori. In particolare, la sentenza n. 21831 del 29 luglio 2025 stabilisce che tutte le spese collegate all’erogazione del credito, escluse solo le tasse, devono essere incluse nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per verificare se un mutuo supera il limite di usura.

La questione è emersa in un caso di una cliente che, pur avendo richiesto un mutuo di 160.000 euro, si è vista accreditare solo 148.000 euro a causa di costi trattenuti dalla banca, come spese di istruttoria e commissioni. Includendo questi costi nel calcolo, il tasso di interesse effettivo superava il limite di usura fissato al 6,63%. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto valida la dichiarazione formale della cliente, che attestava di aver ricevuto l’intero importo.

Con la nuova sentenza, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, affermando l’importanza della sostanza rispetto alla forma, sostenendo che le spese reali influenzano il costo del credito e devono essere considerate nel conteggio per la verifica dell’usura. Inoltre, la sentenza chiarisce che, anche in caso di anatocismo, i costi devono essere sempre inclusi, indipendentemente dalle disposizioni di Bankitalia.

Se un mutuo viene dichiarato usurario, la clausola relativa agli interessi è considerata nulla e il cliente non è tenuto a pagare ulteriori interessi, con diritto alla restituzione di quanto già versato, trasformando il mutuo in un finanziamento a tasso zero.