Mutui e usura: la Cassazione cambia le regole del gioco

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno portato importanti cambiamenti nel panorama dei mutui e dei tassi usurari, introducendo nuove regole per la trasparenza finanziaria. La sentenza n. 21831, depositata il 29 luglio 2025, stabilisce che le spese e le commissioni trattenute dalle banche al momento dell’erogazione del mutuo devono essere incluse nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

In un caso esaminato, una mutuataria aveva richiesto un prestito di 160.000 euro, ma solo 148.000 euro erano stati accreditati sul suo conto; la differenza era stata trattenuta dalla banca per spese amministrative e di istruttoria. Anche se i giudici di merito avevano inizialmente dato ragione all’istituto bancario sulla base della sola firma di una quietanza, la Corte di Cassazione ha messo in discussione questa impostazione, sottolineando l’importanza del costo effettivo del credito.

La sentenza chiarisce che, nel contesto della lotta all’usura, è fondamentale considerare tutti i costi connessi all’erogazione del credito, che possono includere spese di istruttoria, perizie e costi di incasso. L’accertamento di un tasso usurario ha conseguenze significative: secondo il Codice Civile, in presenza di interessi usurari, il mutuatario deve restituire unicamente il capitale, senza dover pagare ulteriori interessi.

Questa decisione rappresenta un’arma legale potente per i consumatori, invitandoli a rivedere i propri contratti e a verificare le somme effettivamente ricevute rispetto ai tassi applicati, promuovendo così una maggiore trasparenza nel settore bancario.