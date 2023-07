Mutui, domande in forte crescita grazie a garanzia giovani under 36

– Le garanzie statali per i mutui della prima casa, riconosciute ai giovani under 36 dal decreto Sostegni Bis del 2021, varato sotto il governo Draghi, hanno avuto un effetto molto positivo sul mercato, tanto che questa esperienza consiglia di stabilizzare questa misura che favorisce i giovanissimi. E’ quanto emerge dall’ultimo Osservatorio di MutuiOnline.it



La garanzia Consap per gli under 36, recentemente prorogata sino a settembre 2023, permette di ottenere una garanzia statale fino all’80% del valore dell’immobile ed è riconosciuta per l’acquisto della prima casa a coloro che abbiamo un ISEE inferiore ai 40.000 euro.

La misura ha avuto un effetto dirompente sul mercato dei mutui, che fra il secondo trimestre 2021 e lo stesso periodo 2022 ha registrato +26% delle richieste +31% da parte di under 36 e +49% dagli altri che hanno richiesto un mutuo per un valore superiore all’80%. Dopo un periodo di stallo tecnico dovuto all’aumento dei tassi BCE, le richieste sono tornate a salire tornando a sfiorare il 40% del mix.

Parallelamente, i tassi di interesse praticati sulle erogazioni di mutui sono ben più contenuti: il tan fisso di un mutuo prima casa per un under 36 a giugno 2023 è stato di 20 punti più basso di quello di un over 36 il 3,57% contro il 3,77% e il Tan variabile di 32 punti inferiore il 4,28% contro il 4,60%. Ciò i è riflesso in una minore rata per i beneficiari della garanzia, che possono risparmiare quasi 30 euro al mese ed oltre 10 mila euro nell’arco di trent’anni.

“Il Mutuo Giovani è stato l’ultimo strumento solido proposto dal Governo per supportare l’acquisto delle prime case. Bisognerebbe invece rendere permanente le agevolazioni per gli Under 36 – commenta Alessio Santarelli, Direttore Generale della Divisione Broking di Gruppo MutuiOnline e AD di MutuiOnline – in modo da agevolare una pianificazione a più lungo termine, impossibile con continue estensioni di pochi mesi. Sarebbe inoltre auspicabile valutare l’estensione dei benefici per i Giovani ad una popolazione più ampia ad esempio fino agli “under 41” a seconda delle disponibilità dello stato”.