13.5 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Musica

Muttippattu rivive in Kerala

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Al Mubarak Koyilandi di Kozhikode è un gruppo che si sta facendo notare per il suo lavoro di recupero del muttippattu, una forma d’arte musicale tradizionale. La loro miscela di modernità e tradizione garantisce la risonanza della loro musica sia tra i giovani che tra gli anziani. Il gruppo, fondato 40 anni fa, ospita una squadra di 25 ragazzi e uomini, adolescenti e ventenni, dove vengono insegnate arti dello spettacolo tradizionali e arti marziali.

Circa un anno e mezzo fa, hanno incorporato nel loro repertorio il muttipaattu, una forma d’arte popolare di Mappila tipicamente cantata durante le notti di nozze, che ha trovato loro molti fan e apprezzamenti sui social media. I fondatori e cugini, Mufeed VM e Shamil PT, entrambi 25enni, hanno scolpito questo gruppo dinamico con artisti locali che conoscono fin dall’infanzia o attraverso la loro istituzione.

Il muttipaattu è uno spettacolo popolare tradizionale, solitamente eseguito al mylanchi raavu, il giorno prima di un matrimonio musulmano. La forma d’arte prevede che i parenti maschi e femmine della sposa o dello sposo si riuniscano cantando canzoni mylanji paattu, oppana paattu o mappila, creando ritmo battendo le mani o sbattendo oggetti come panche e tavoli di legno.

Al Mubarak ha cercato di far rivivere e ricostruire questa forma d’arte incorporando strumenti moderni, come il clap field e il triplo tamburo nella formazione degli strumenti. Sul palco, due cantanti solisti aprono con la loro caratteristica tecnica canticchiante, seguiti da una tripla esibizione di batteria e da un clap field o cajon, utilizzato per replicare il suono dei colpi su una superficie di legno. Le loro canzoni popolari includono Pathimakkathudhithulla malaralle e Dagabaaz re, tra le altre vecchie canzoni di movie malayalam.

Il gruppo si esibisce in occasione di cerimonie nuziali ed eventi universitari in tutto il Kerala, e occasionalmente fa spettacoli di strada sulle spiagge di Kappad e Kozhikode, nonché sui treni locali. Con l’assistenza di DMA Kalari Dubai, si sono esibiti in uno spettacolo dal vivo a Dubai, ospitato dalla Dubai Folklore Society. Grazie alla loro dedizione e al duro lavoro, questa tradizione secolare continua a respirare, affascinando allo stesso modo il pubblico di tutte le età.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Fauna selvatica in Emilia-Romagna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.