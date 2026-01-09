Muttippattu rivive in Kerala

Al Mubarak Koyilandi di Kozhikode è un gruppo che si sta facendo notare per il suo lavoro di recupero del muttippattu, una forma d’arte musicale tradizionale. La loro miscela di modernità e tradizione garantisce la risonanza della loro musica sia tra i giovani che tra gli anziani. Il gruppo, fondato 40 anni fa, ospita una squadra di 25 ragazzi e uomini, adolescenti e ventenni, dove vengono insegnate arti dello spettacolo tradizionali e arti marziali.

Circa un anno e mezzo fa, hanno incorporato nel loro repertorio il muttipaattu, una forma d’arte popolare di Mappila tipicamente cantata durante le notti di nozze, che ha trovato loro molti fan e apprezzamenti sui social media. I fondatori e cugini, Mufeed VM e Shamil PT, entrambi 25enni, hanno scolpito questo gruppo dinamico con artisti locali che conoscono fin dall’infanzia o attraverso la loro istituzione.

Il muttipaattu è uno spettacolo popolare tradizionale, solitamente eseguito al mylanchi raavu, il giorno prima di un matrimonio musulmano. La forma d’arte prevede che i parenti maschi e femmine della sposa o dello sposo si riuniscano cantando canzoni mylanji paattu, oppana paattu o mappila, creando ritmo battendo le mani o sbattendo oggetti come panche e tavoli di legno.

Al Mubarak ha cercato di far rivivere e ricostruire questa forma d’arte incorporando strumenti moderni, come il clap field e il triplo tamburo nella formazione degli strumenti. Sul palco, due cantanti solisti aprono con la loro caratteristica tecnica canticchiante, seguiti da una tripla esibizione di batteria e da un clap field o cajon, utilizzato per replicare il suono dei colpi su una superficie di legno. Le loro canzoni popolari includono Pathimakkathudhithulla malaralle e Dagabaaz re, tra le altre vecchie canzoni di movie malayalam.

Il gruppo si esibisce in occasione di cerimonie nuziali ed eventi universitari in tutto il Kerala, e occasionalmente fa spettacoli di strada sulle spiagge di Kappad e Kozhikode, nonché sui treni locali. Con l’assistenza di DMA Kalari Dubai, si sono esibiti in uno spettacolo dal vivo a Dubai, ospitato dalla Dubai Folklore Society. Grazie alla loro dedizione e al duro lavoro, questa tradizione secolare continua a respirare, affascinando allo stesso modo il pubblico di tutte le età.