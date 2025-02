Mutilazioni genitali, “dialogo non stigma, così aiutiamo le donne a superarle”, la storia di Edna

Il tema delle mutilazioni genitali femminili (Mgf) è complesso e profondamente radicato in fattori culturali. Edna Moallin Abdirahman, quasi sessantenne e attivista contro le Mgf in Italia, sottolinea l’importanza di accompagnare le donne verso una maggiore consapevolezza, senza giudicarle. Collaborando con ActionAid dal 2016, Abdirahman si pone come un ponte tra la sua cultura e quella che la ha accolta, lavorando per creare un dialogo e comprensione.

In preparazione alla Giornata internazionale contro le Mgf, il 6 febbraio, evidenzia l’importanza del linguaggio nel costruire connessioni tra culture. Abdirahman ha un’esperienza variegata, lavorando anche in un centro per anziani e fondando l’associazione Ameb Mother & Child, che organizza viaggi per bambini malati di cuore dalla Somalia all’Italia. Abdirahman si prepara a partecipare a un summit sulle Mgf a Milano.

Il suo approccio si basa sulla comprensione della realtà delle donne interessate. Cerca di contrastare lo stigma sociale legato alle Mgf e promuovere una comunicazione empatica. Abdirahman riflette su come le pratiche culturali possano apparire giustificate alle donne vissute in tali contesti. Le sue esperienze mostrano un cambiamento graduale, pur mantenendo radici culturali. Sottolinea che la consapevolezza e il dialogo sono fondamentali per apportare cambiamenti, anche se il cammino è lungo e richiede generazioni.

Inoltre, Abdirahman collabora con professionisti del settore sanitario per garantire un approccio adeguato ai pazienti con esperienze di mutilazione, enfatizzando l’importanza di comunicare senza stigmatizzare. Le sue esperienze e interazioni mirano a supportare le donne nella loro autoaffermazione e nella scelta di migliorare la propria vita.