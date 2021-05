Sono una portatrice sana della mutazione Brca1 e ho deciso di togliere le ovaie. Ho letto che questo può diminuire anche il rischio di tumore al seno. È vero? Perché?



Risponde Annamaria Molino, docente presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e del Gruppo Senologico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Gentile signora, non posso dare indicazioni precise nel suo caso, anche perchè non conosco la sua età e, in generale, in questa rubrica cerchiamo di affrontare i temi da un punto di vista più generale, in modo che la risposta possa essere utile anche ad altre lettrici.

L’asportazione profilattica delle ovaie e delle tube, chiamata salpingo-annessiectomia, viene comunemente proposta per ridurre il rischio di carcinoma ovarico, a tutte le donne portatrici di mutazione BRCA 1 e 2 a partire dai 35 – 40 anni e comunque dopo aver completato il desiderio di maternità. Infatti, anche se nelle donne con mutazione BRCA il rischio di sviluppare un tumore ovarico è inferiore rispetto a quello di sviluppare un carcinoma mammario, la mancanza di metodi affidabili di diagnosi precoce per il carcinoma ovarico porta a considerare l’intervento di annessiectomia bilaterale profilattica delle donne portatrici di questa mutazione.

La salpingo-annessiectomia bilaterale, comunque, è anche in grado di ridurre il rischio di carcinoma mammario del 50%, perché alla rimozione chirurgica delle ovaie segue la diminuzione dell’esposizione ormonale. Questo ovviamente avviene quando l’intervento è eseguito in donne con ovaie ancora funzionanti, cioè con età inferiore o uguale a 40 e comunque non in menopausa.