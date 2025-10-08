Muskegon recupera il lago: addio inquinamento in Michigan

Alla fine di settembre, il Lago Muskegon, situato nel Michigan, è stato ufficialmente rimosso dalla lista dei corpi idrici inquinati nella regione dei Grandi Laghi. Un tempo teatro di fonderie, cartiere e impianti di stoccaggio di petrolio, il lago e i suoi affluenti erano diventati un luogo altamente inquinato. Grazie a un ampio progetto di recupero e bonifica, la situazione è drasticamente migliorata.

La lista delle Aree di Preoccupazione (AOC) è gestita congiuntamente dagli Stati Uniti e dal Canada e, dopo più di 40 anni, ha perso la presenza del Lago Muskegon. Il progetto di risanamento ha comportato investimenti per oltre 84 milioni e la rimozione di 190.000 metri cubi di sedimenti contaminati, pari a circa 58 piscine olimpioniche, oltre a 110.000 tonnellate di detriti di segherie.

Il 1° ottobre, i leader della comunità e delle operazioni di pulizia, insieme a funzionari governativi, si sono riuniti per celebrare questo traguardo. Il sindaco di Muskegon, Ken Johnson, ha sottolineato come la zona, ora arricchita da parchi, eventi e attività ricreative, fosse in passato un’area industriale degradata.

Inoltre, un rapporto ha evidenziato che il recupero del lago ha portato un afflusso di circa 27 milioni grazie all’aumento del turismo, che ha raggiunto circa 400.000 visitatori all’anno. Anche i valori delle proprietà lungo il lago hanno visto un incremento di circa 7,4 milioni, grazie alla rinascita dell’area e alle nuove attività economiche.

Il progetto di bonifica è iniziato dopo che, nel 1980, Muskegon è stato inserito nella lista AOC. I fondi necessari sono stati ottenuti soprattutto dal Great Lakes Restoration Initiative e da diverse fonti statali e private.