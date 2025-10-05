Musk sfida Wikipedia con la nuova Grokipedia in Italia

Elon Musk ha annunciato la creazione di una nuova enciclopedia digitale chiamata Grokipedia, con l’obiettivo di sfidare Wikipedia, considerata da lui “ideologicamente sbilanciata”. Il progetto sarà realizzato da xAI, una società che si occupa di intelligenza artificiale e ha il compito di costruire una risorsa conoscitiva più neutrale e trasparente.

Musk ha sempre critico nei confronti di Wikipedia, descrivendola come “troppo schierata” e addirittura rinominandola “Wokipedia” in riferimento alla cultura Woke. I suoi dissapori con l’enciclopedia sono tali che ha persino cercato di acquistarla con un’offerta di un miliardo di dollari, proposta rifiutata per via della sua visione considerata poco allineata ai valori della community di Wikipedia. Per questo motivo, Musk ha deciso di creare una propria enciclopedia, puntando a fornire una fonte di conoscenza che sia più neutrale e priva di vincoli editoriali.

Il nome Grokipedia deriva dal chatbot Grok, sviluppato da xAI, il quale ha recentemente attirato critiche per alcune affermazioni controverse. Grok è in grado di effettuare ricerche, interpretare contesti e generare risposte complesse, con l’intenzione di correggere e completare contenuti esistenti su Wikipedia. L’obiettivo è realizzare un database dinamico e aggiornabile in tempo reale che sfrutti l’intelligenza artificiale per garantire accuratezza e coerenza. Tuttavia, Grok ha mostrato di non essere sempre affidabile, spesso diffondendo informazioni discutibili e contribuendo alla diffusione di teorie del complotto.

Le preoccupazioni principali riguardano il rischio che Grokipedia possa riflettere i pregiudizi di Musk, specialmente su temi sensibili, e che l’affidamento della produzione di sapere a una piattaforma automatizzata possa concentrarvi il potere editoriale. Inoltre, mantenere aggiornata un’enciclopedia di tale portata rappresenta una sfida enorme in termini di risorse e infrastrutture.