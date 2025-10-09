Musk licenzia in massa: rivoluzione IA in Italia

Elon Musk continua a suscitare polemiche con le sue decisioni, che fanno parte della sua controversa personalità. Il suo successo è indiscutibile, ma le conseguenze delle sue scelte, come i recenti licenziamenti, hanno destato discussioni.

Nel recente ridimensionamento, gran parte del team di sviluppo di Grok, un chatbot basato su intelligenza artificiale, è stato licenziato. La motivazione di Musk è stata la necessità di ridurre un personale che, composto da circa 1.500 persone, era diventato troppo numeroso rispetto alle esigenze attuali del progetto. Con il termine della fase di addestramento del chatbot, molti dipendenti risultavano superflui. In totale, circa 500 lavoratori, inclusi dirigenti senior, hanno perso il lavoro.

Un aspetto notevole di questa situazione è l’arrivo di Diego Pasini, un ventenne che, dopo aver vinto un hackathon, è stato promosso a capo del team di ingegneri dell’intelligenza artificiale. La sua nomina, sebbene sorprendente, è in linea con la filosofia di Musk, che privilegia il merito rispetto all’anzianità.

Pasini ha chiarito immediatamente la sua volontà di ottimizzare il team, licenziando circa 100 dipendenti che, a suo avviso, non contribuivano al valore dell’azienda. La sua crescita rapida all’interno di xAI può essere attribuita non solo alle sue competenze tecniche, ma anche alla sua condivisione della mentalità di Musk riguardo alla gestione dell’azienda e delle risorse umane. Si attende ora di vedere come evolverà xAI sotto la sua guida.